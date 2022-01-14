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«Грілися коньяком»: Святослав Вакарчук згадав про перший великий концерт «Океану Ельзи»

16:56 14 січня 2022
Святослав Вакарчук

Лідер рок-гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який показав фото з мамою та молодшим братом, згадав про перший великий концерт колективу. Виступ відбувся 27 років тому в січні у Львові — на площі перед оперним театром.

Вакарчук опублікував архівне фото з колегами та розповів про переживання перед першим великим виступом «Океану Ельзи». Музикант зізнався, що дуже хвилювався. Крім того, на вулиці був мороз, але музиканти виступали живцем, а грілися коньяком.

«Пам'ятаю, що майже всі співали тоді під фонограму, окрім гуртів „Плач Єремії“ та „Мертвий Півень“. Я вирішив, щоб не було, які б не були умови виступу — співатиму тільки живцем. І співав, у -7 градусів. І, пригадую, наче трохи грілися коньяком. Було трохи страшно, але дуже прикольно. Здається, що ще кілька років, може років п'ять, ми не збирали такої великої аудиторії», — написав Святослав Вакарчук.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук знову став тренером вокального шоу «Голос країни».

Раніше «Океан Ельзи» здивував несподіваним дуетом.

Фото instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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