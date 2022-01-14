Помер культовий режисер Жан-Жак Бенекс, який подарував нам фільми «Діва» та «37°2 вранці»

У четвер, 13 січня, у Франції у віці 75 років помер культовий режисер та сценарист Жан-Жак Бенекс. За свою кар'єру він зняв менш ніж десять художніх фільмів, але кожен із них був подією у світовому кінематографі.

Бенекс голосно заявив про себе у 1981 році картиною «Діва». Це дуже стильний фільм, що було знято у жанрі трилера з елементами комедії. Головний герой — маленька непомітна людина, поштовий кур'єр. Він дуже захоплений оперою і саме співачкою, яка категорично відмовляється від пропозицій звукозаписних фірм. Кур'єр робить таємний запис співу діви. Зокрема він має ще один запис — компромат на комісара поліції, який керує великою мережею повій. За кур'єром починається справжнє полювання. Йому допомагає випадковий знайомий, роль якого зіграв знаменитий Рішар Борінже.

Кадр із фільму "Діва"

У Франції «Діва» здобула чотири премії «Сезар». Вона успішно демонструвалася в американському прокаті. А ось у СРСР фільму не пощастило. Його показали у рамках Московського міжнародного кінофестивалю. Радянським критикам картина не сподобалась. У кінотеатрах показували сильно порізану чорно-білу копію, хоча оригінальний варіант кольоровий.

«Діва» започаткувала новий напрям у французькому кінематографі, який отримав назву «необароко». Найяскравішими його представниками у 80-х були Жан-Жак Бенекс, Люк Бессон, Лео Каракс.

У 1983 році Бенекс представив у Каннах свій другий фільм — драму «Місяць у стічній канаві» з Жераром Депардьє та Настасією Кінскі у головних ролях. Картина здобула премію «Сезар».

Тріумфальним для Бенекса став 1986 рік. Тоді вийшов у прокат його фільм «Тридцять сім і два вранці». Драма з елементами еротики завоювала серця мільйонів глядачів у різних країнах. У Франції вона була представлена в дев'яти номінаціях на премію Сезар і перемогла в одній з них. Фільм потрапив до списку номінантів на премії «Оскар», «Золотий глобус», BAFTA. Крім того, завоював два призи на Міжнародному кінофестивалі у Монреалі та один приз на фестивалі у Сіетлі. Головні ролі у картині виконали Жан-Юг Англад та Беатріс Даль.

Жан-Юг Англад та Беатріс Даль у фільмі "Тридцять сім і два вранці"

З Англадом Бенекс працював потім і далі. У 2001 році актор зіграв у «чорній» комедії «Пригоди трупа» головну роль.

У 1991 році Жан-Жак Бенекс пережив сильне потрясіння, яке змусило його зробити довгу паузу в кар'єрі. Під час зйомок фільму IP5 помер легендарний актор і співак Ів Монтан. Бенекс був незадоволений однією сценою і змусив Монтана зробити кілька дублів, під час яких актор був змушений кілька разів купатися у крижаній воді в озері. Монтан отримав запалення легенів та помер.

«Він помер на знімальному майданчику… У останній знімальний день, після свого найостаннішого кадру. Це була остання ніч, і ми займалися зйомками дублів. Він закінчив те, що робив, а потім просто помер. А фільм розповідає про старого, який помирає від серцевого нападу, — про те саме, що сталося!» — згадував потім Бенекс в інтерв'ю.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть культового американського режисера Пітера Богдановича. Творець фільмів «Останній кіносеанс» та «Паперовий місяць» помер на 83-му році життя.

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