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Обранниця годиться у доньки: зірка «Солдатів» та «Маргоші» зібрався одружитися

21:32 15 січня 2022
гришечкін

59-річний російський актор В'ячеслав Гришечкін, зірка серіалів «Солдати» та «Маргоша», вирішив одружитися. Нареченою актора стала 33-річна Діана Бічарова, продюсер та телеведуча. 14 січня пара оголосила про заручини, повідомляє kp.ru.

Фото _grishechkin_com/Instagram

Щоб продемонструвати, що наміри його як ніколи серйозні, Гришечкін подарував коханій антикварну каблучку з діамантами вартістю близько 20 тис. доларів. Пропозицію Діані актор зробив, як тільки відіграв спектакль у рідному театрі та вийшов на уклін до глядачів.

Актор розповів, що з Діаною познайомився у травні 2021 року, а півроку тому вирішив, що знову готовий до сімейного життя. Діана Бічарова практично ровесниця 31-річної доньки актора, але різниця у віці майбутнє подружжя не бентежить.

Фото diana_bicharova/Instagram

Для Бічарової шлюб буде першим, для Гришечкіна — третім. Друга дружина артиста Анна Гришечкіна померла від раку у 2017 році. У шлюбі подружжя прожило 25 років. Перший сімейний союз Гришечкіна протримався п'ять років, і в ньому народилася єдина дочка актора.

Гришочкін з донькою Ольгою

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