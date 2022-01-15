Помер легендарний італійський модельєр Ніно Черруті
15 січня пішов із життя легендарний модельєр, один із найяскравіших представників італійської моди Ніно Черруті. Модному дизайнеру та засновнику дому високої моди Cerruti був 91 рік. Як повідомляє italy24news помер Черруті в лікарні Верчеллі, де чекав планової операції.
Президент Національної палати моди Італії Карло Капаза висловив співчуття сім'ї Черруті: «Це була унікальна людина. Я часто казав йому, що він найшикарніший чоловік в Італії. Уособлення мужності та італійської елегантності».
#BREAKING- Sarwar (@ferozwala) January 15, 2022
Italian fashion pioneer #NinoCerruti dies: media reports
▪️З його цитатою лимонно- жовтий помаранчевий навколо його візерунків & standing ovation, Nino Cerruti bowed out of fashion house he took over from his father at age 20 #AFP #Italy #BreakingNews pic.twitter.com/wIRBs
У 20-річному віці Черруті після смерті батька був змушений прийняти на себе управління сімейним бізнесом – текстильним виробництвом Lanificio Fratelli Cerruti. Займаючись виробництвом одягу, Ніно намагався втілювати в життя свої власні уявлення про моду та стиль. У 1957 році він викликав фурор у Мілані, представивши модну колекцію під власним брендом Hitman, яку назвали революцією в чоловічому одязі. У 1962 році Черруті став співавтором бренду Flying Cross, а в 1967 модельеру вдалося відкрити перший бутік Cerruti 1881 у Парижі.
Костюми від Ніно Черруті часто з'являлися у кіно. Модельєр придумав вбрання для Джулії Робертс у фільмі "Красуня", героїні Шерон Стоун в "Основному інстинкті", Джека Ніколсона в "Іствікських відьмах" та інших зірок.
Jack Nicholson, що збирається на Nino Cerruti, збирається у фільмі Witches of Eastwick (1987) pic.twitter.com/JQF8kIN45n- Ryan Lowe (@ryvnlovve) April 16, 2020
C'était aussi ça, Nino Cerruti pic.twitter.com/oVcmxvF5TE(@ugodiluca) January 15, 2022
Джорджіо Армані називав Черруті своїм учителем. «Пішов в учні до Ніно Черруті. Працював у нього… Набравшись досвіду, ризикнув відкрити власну справу» , — згадував дизайнер.
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Фото lanificiocerruti.com96
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