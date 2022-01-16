Смайлик замість попи: Дорофєєва засвітила голого Дантеса

Співачка Надя Дорофєєва, яка вирушила разом із Володимиром Дантесом до спекотної Мексики, де вони відпочивають на популярному курорті — Тулум, показала свого благовірного без одягу.

У сториз в Instagram вона виклала фото Дантеса, який голяка сидить на ліжку. Щоправда, прикрила його «п'яту точку» смайликом.

По фото добре видно, що Володимир чудово засмаг.

Пара проводить час на такому пляжі.

Якось до них «у гості» приплив, схоже, маленький скат.

До речі, у Мексиці відпочиває й інша зіркова пара — Потап та Настя Каменських. Олексій Потапенко здивував фоловерів бородою, що добряче відросла.

А телеведучі Юрій Горбунов та Катерина Осадча разом із сином Іваном вирушили до Таїланду.

Фото Наді Дорофєєвої із соціальних мереж

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