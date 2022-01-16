Ілона Гвоздьова застрягла в Грузії через повторне зараження ковідом

Хореограф Ілона Гвоздьова, відома завдяки шоу «Танці з зірками» вдруге захворіла на коронавірус. Перший раз інфекція її наздогнала у грудні 2020 року.

В Грузії Гвоздьова працювала на танцювальному шоу. За добу до вильоту з Тбілісі до Києва вона отримала позитивний тест на COVID-19.

Ілона додала, що почувається добре, але ще 10−14 днів проведе на самоізоляції. Про це вона повідомила у сторіс свого Instagram- акаунта.

Чоловік Гвоздьової не захворів, але скасував свій рейс і залишився з дружиною.

Ілона переживає, що ще два тижні не побачиться з дітьми.

Актриса наголосила, що є й позитивний момент — на карантині вона готує український борщ. Перед тим довелося випити грузинську чачу.

Гвоздьова вважає, що у будь-якій ситуації потрібно мислити позитивно та сподіватися на краще. Відео з танцівницею опубліковано на сторінці «Зірковий шлях».

Нагадаємо, нещодавно Гвоздьова розповіла про дивну загибель свого старшого брата. Актриса сподівається, що колись дізнається правду про трагедію, що сталася.

Фото https://www.instagram.com/ilonagvozdeva/

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