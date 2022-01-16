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Зірка «Кухні» помер у 43 роки через ковід

21:10 16 січня 2022
Іван Рудаков

У Москві помер актор Іван Рудаков, відомий за серіалами «Кухня» та «Ланцет». Йому було 43 роки. Артист не впорався з ускладненнями після ковіду, який переніс улітку, повідомляє «5 канал».

Відомо, що Рудаков потрапив до лікарні кілька днів у вкрай тяжкому стані. У чоловіка раптово почалися проблеми з серцем та легенями після перенесеного коронавірусу.

Зрештою врятувати актора так і не змогли. Увечері 16 січня батько Івана повідомив про його смерть.

Рудаков народився у кінематографічній сім'ї. Він почав зніматися у кіно у 2005 році. Спочатку грав невеликі ролі другого плану.

Завдяки серіалу «Кухня», де артист перетворився на байкера Стаса Тітова, він став відомим. Йому стали надходити дедалі нові творчі пропозиції. В останні роки Рудаков знявся у головних ролях у серіалах «Медіум» та «Ланцет».

Загалом у його фільмотеці 44 фільми та серіали.

Нагадаємо, 6 січня у Львові на 39-му році життя помер іконописець та художник Остап Лозінський. Причиною смерті також став коронавірус.

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