«Було соромно за ці почуття»: Наталка Денисенко розповіла про початок роману з одруженим Федінчиком

Відома акторка, зірка серіалу «Кріпосна» Наталка Денисенко, яка розбурхала мережу грайливим образом, у відвертому інтерв'ю Маші Єфросініній поділилася подробицями особистого життя. Артистка розкрила деталі початку роману з одруженим на той момент Андрієм Федінчиком, непростих стосунків у шлюбі та народження сина.

Наталя та Андрій познайомилися на зйомках фільму «Клан ювеліра». Тоді актор був одружений, Денисенко також була у стосунках. Але артисти не змогли протистояти почуттям.

«Мені було соромно за ці почуття. Як це, закохатися в чоловіка, який має дружину. Є між нами хімія. Але якби він мене покликав кудись, я точно сказала б ні. У мене ніколи не було стосунків, коли я коханка. І у таких стосунках я не буду. І тут одного знімального дня він приходить розбитий вщент, від нього пахне алкоголем. І він каже, що сказав дружині про кохання до мене. Було боляче, звісно. Мене мучило сумління. Я поставила себе на її місце», — розповіла Наталя у програмі «Мій секрет».

За її словами, вони одразу стали жити разом. У їхніх стосунках вирували італійські пристрасті. Наталя мучила свого ревнощами, влаштовувала істерики.

«Я малювала собі іншу картинку. Але була жесть. Я так доводила Федінчика своїми ревнощами. Я боялася, що він піде від мене, як і від дружини. Він бив стіни, йшов із дому. Він не міг витримати моєї істерики, енергії», — поділилася акторка.

Денисенко каже, що Федінчик має запальний характер. Накопичена втома, емоційність спричинили гучний скандал — п'яний Андрій побився з чоловіком у дворі.

«Андрій утомився. У нас було багато роботи. Коли сталася та ситуація, були такі графіки, що навіть сну не вистачало. Я прийшла додому і бачу, що він п'є кальвадос, і вже на дні залишилося. Бере самокат і їде з дому. І на вулиці його хтось зачепив. І стався нервовий зрив. Я його спочатку не підтримала в цій ситуації, лаяла. Він, як людина сумлінна, дуже переживав. Йому потрібен час, щоб дозволити собі ці емоції. І думаю, цього не станеться більше», — розповіла Денисенко.

За її словами, зараз Андрій працює над собою, займається зі спеціалістами.

Нагадаємо, Наталія Денисенко та Андрій Федінчик виховують сина Андрійка. Нещодавно акторка з хлопчиком потрапила до лікарні.

Фото instagram.com/natalka_denisenko

334

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter