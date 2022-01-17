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«Чиста краса»: 49-річна Гвінет Пелтроу захопила фанатів селфі без макіяжу

0:15 18 січня 2022
Гвінет Пелтроу

49-річна голлівудська актриса Гвінет Пелтроу поділилася в Instagram селфі без жодного грама макіяжу. Зірка фільмів «Залізна людина» та «Месники» у білому махровому халаті рекламувала новий косметичний засіб свого власного бренду Goop — ексфоліант, що очищає шкіру.

Шанувальники засипали Гвінет компліментами, захопившись її природною красою та молодістю. «Ви просто сяєте», «Чиста краса», «Яка ви прекрасна!», — писали у коментарях.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Гвінет Пелтроу знялася топлес.

Фото Instagram

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