«Жалюгідне видовище»: Анастасія Приходько згадала, як провалила кастинг у «ВІА Гру»

Співачка Анастасія Приходько, яка поділилася своїм рецептом від похмілля, розповіла, як провалила кастинг у групу «ВІА Гра», чому опинилася в російській «Фабриці зірок» та як її підставив продюсер Костянтин Меладзе.

Бажаючи пробитися на велику сцену, Анастасія проходила кастинг до популярного жіночого тріо «ВІА Гра», але з тріском його провалила.

«Я дуже хотіла на сцену і мені здавалося, що у групі „ВІА Гра“ я можу почати свою кар'єру. Ми танцювали, співали. Я була на підборах, хоча я не знала, як це — цицьками трясти. Танці це не мій коник зовсім. Це таке було, дуже жалюгідне видовище. Але я намагалася, щоб бути якось там сексуальною», — розповіла Приходько у програмі «Віпи та Топи» на каналі 2+2.

Як відомо, до гурту співачка не потрапила, але вона пройшла кастинг до російської «Фабрики зірок-7» та стала переможницею проекту, продюсером якого був Меладзе.

На хвилі популярності Приходько пробує свої сили в нацвідборі на «Євробачення» від України, але її дискваліфікували. Зрештою, нашу країну на конкурсі в 2009 році представляла Світлана Лобода, а Приходько запропонували виступити від Росії. Але після того, як вона посіла 11 місце, на співачку навалилася хвиля критики, шлях до шоу-бізнесу виявився закритим.

«В Україні мене сприймали як людину, яка зрадила країну. А в Росії — якого дідька вона представляє нашу державу, будучи українкою, та ще й з українською піснею. І з цим усім впоратися потоком… Моя умова була — я зроблю все, що завгодно, але я хочу співати українською мовою. Для мене це принципово», — розповіла Анастасія.

Співпраця з Меладзе також не склалася. За словами Приходько, він не написав для неї жодної пісні, просто кинув напризволяще, і перестав відповідати на дзвінки.

Анастасія повернулася до України та самостійно будує свою кар'єру. Вона одружена, виховує трьох дітей, поєднуючи сім'ю з кар'єрою.

Нещодавно Анастасія зізналася, що страждає від комплексів і готова позбутися їх за допомогою пластики.

Фото instagram.com/prykhodko_official

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