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Співачка Шинейд О'Коннор прийшла на похорон 17-річного сина у яскраво-рожевому вбранні та посміхаючись

14:25 17 січня 2022
Шинейд O&#39;Коннор

Популярна ірландська співачка Шинейд O'Коннор (яка у 2018 році прийняла іслам і змінила ім'я на Шухаду Давітт) поховала свого 17-річного сина Шейна, який наклав на себе руки, на цвинтарі в Дубліні за індуїстським обрядом — кремувавши його тіло.

Як повідомляє видання Hollywood Life, зірка прийшла на похорон у яскраво-рожевому спортивному костюмі, оскільки цей колір подобався Шейну. І поклала на його труну пачку цигарок — «на випадок, якщо їх немає на небесах». Шинейд, посміхаючись, розмовляла з гостями. Вона також заявила, що її хлопчику сподобалася б похоронна церемонія.

Після самогубства сина О'Коннор на кілька днів потрапила до лікарні. І писали в соцмережі Twitter, що хоче піти за ним.

Раніше «ФАКТИ» писали — Застрелився актор-порнозірка, який знявся більш ніж у 700 фільмах для дорослих.

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