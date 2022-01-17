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MARUV хоче стати мамою? Співачка приголомшила звісткою, що залишить сцену

16:39 17 січня 2022
maruv

Українська співачка Анна Корсун, яка виступає під псевдонімом MARUV, приголомшила шанувальників звісткою, що залишить сцену. Про це Аня написала у сторіс в Instagram, коли відповідала на запитання шанувальників, пише УНІАН .

Анні було поставлене питання, чи не втомилася вона від своєї бурхливої діяльності. Співачка відразу визнала, що втомилася і хотіла б залишити сцену, взяти тайм-аут.

«Від усього втомлюєшся, навіть від улюбленої справи. Зараз якраз такий період, коли мені хочеться ненадовго піти та присвятити себе вивченню чогось нового і просто банально побути з сім'єю», — написала MARUV.

MARUV попередила, що найближчим часом жодних нових пісень записувати не збирається, але заспокоїла, що перерва буде недовгою. «Нічого не планую і нічого не хочу. Я на чилі, на розслабоні», — каже зірка.

Коли зірку прямо запитали, чи не збирається вона присвятити себе дітям, Анна відразу зізналася, що хоче шістьох малюків. Інших подробиць зірка не розкриває. Формат сторіз не передбачає дискусії з коментарями, тому шанувальникам залишається чекати нових одкровень від MARUV.

Нагадаємо, раніше Анні вже ставили питання про дітей. Тоді співачка відбулася жартом, що дитина — «це така річ дуже непередбачувана», але визнала, що вони з чоловіком Олександром обговорювали питання про поповнення в сім'ї.

Фото maruvofficial/Instagram

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