28.06 / 28.32 31.91 / 32.31
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

У зірки комедії «Іван Васильович змінює професію» Леоніда Куравльова сильне ураження легенів

17:06 17 січня 2022
куравльов

Стан 85-річного актора Леоніда Куравльова («Іван Васильович змінює професію», «Афоня», «Золоте теля») погіршився. Артист залишається у реанімації з пневмонією, і площа ураження легень збільшується, повідомляє kp.ru.

На сьогодні лікарі констатували, що у пацієнта права легеня уражена на 35%, ліва — на 25%. До апарату ШВЛ Куравльова не підключали, він дихає сам, а от поживні речовини довелося подавати через спеціальну трубку, було проведено гастростомію.

Госпіталізували Куравльова 5 січня, підозрюючи зараження коронавірусом. При надходженні пацієнта до лікарні лікарі виявили цереброваскулярну хворобу та хронічну ішемію головного мозку. Порушенням мозкового кровообігу можуть пояснюватися знижені здатності до запам'ятовування, проблеми з мовленням та труднощі з ковтанням.

Раніше рідні Куравльова повідомляли, що артист страждає від гіпотонії, були випадки зомлівання через знижений тиск. У той раз від госпіталізації актор відмовився.

Фото wikipedia.org

142

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсії перерахунок

У середньому на 1895 гривень: у ПФУ розповіли, кому перерахували пенсії у січні

соус

Хоч у салат, хоч на бутерброди: рецепт соусу, який замінить будь-який майонез

Вовчий повний місяць

«Вовчий місяць» 18 січня: що важливо знати про першу повню року і як до неї підготуватися

Стужук

«Роблю, що хочу»: популярна українська блогерка різко відреагувала на критику її оновленої зовнішності

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.