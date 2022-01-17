У зірки комедії «Іван Васильович змінює професію» Леоніда Куравльова сильне ураження легенів

Стан 85-річного актора Леоніда Куравльова («Іван Васильович змінює професію», «Афоня», «Золоте теля») погіршився. Артист залишається у реанімації з пневмонією, і площа ураження легень збільшується, повідомляє kp.ru.

На сьогодні лікарі констатували, що у пацієнта права легеня уражена на 35%, ліва — на 25%. До апарату ШВЛ Куравльова не підключали, він дихає сам, а от поживні речовини довелося подавати через спеціальну трубку, було проведено гастростомію.

Госпіталізували Куравльова 5 січня, підозрюючи зараження коронавірусом. При надходженні пацієнта до лікарні лікарі виявили цереброваскулярну хворобу та хронічну ішемію головного мозку. Порушенням мозкового кровообігу можуть пояснюватися знижені здатності до запам'ятовування, проблеми з мовленням та труднощі з ковтанням.

Раніше рідні Куравльова повідомляли, що артист страждає від гіпотонії, були випадки зомлівання через знижений тиск. У той раз від госпіталізації актор відмовився.

Фото wikipedia.org

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