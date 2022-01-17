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«Українсько-турецьке кохання»: колишній чоловік Ані Лорак Мурат зачарував зворушливим поцілунком із нареченою

20:54 17 січня 2022
мурат та лілія

Колишній чоловік співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу вирушив зі своєю нареченою, київською візажисткою Лілією на відпочинок до Занзібару. В Африці пара може спокійно насолоджуватися товариством один одного і не ризикує зустрітися з хейтерами з числа знайомих та фанатів екс-дружини Мурата.

Лілія та Мурат їздять на екскурсії, фотографуються в популярних у туристів місцях та гріються на пляжі.

Фото __l_i_l_i_a___/Instagram

Мурат постійно фотографує кохану, а та, задоволена, демонструє свої принади перед об'єктивом камери.


Спекотне сонце дуже позитивно впливає на почуття. Що далі, то гарячішими стають стосунки між Муратом та Лілією, і знімки з відпочинку з кожним днем все більш пристрасні.

Увечері 17 січня Лілія опублікувала у своєму Instagram фото, яке так і дихає коханням. Неважко припустити, що знімок зроблений відразу після пристрасного поцілунку, і, напевно, пара на цьому не зупиниться.

Лілія назвала своє фото як love story — «історія кохання», а потім обмінялася з Муратом лайками-сердечками.

Фоловерів Лілії такий відкритий прояв почуттів дуже зворушив. Парі пишуть компліменти та бажають щастя. Все менше тих, хто порівнює наречену Мурата з його колишньою дружиною, і зростає армія фанатів, які раді бачити таке «українсько-турецьке кохання» і з нетерпінням чекають на «весілля року».

Нагадаємо, ще влітку візажистка Лілія показала в Instagram фото із обручкою, яку зазвичай носять після заручин, і дала привід для чуток про майбутнє весілля.

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