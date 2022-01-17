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Дуже схуд і змарнів: Ігор Крутий страждає від невиліковної хвороби

22:07 17 січня 2022
крутой ігор

Російський продюсер Ігор Крутой останнім часом дуже схуд і змарнів. Як повідомляє «Стархіт», 67-річний продюсер страждає від невиліковного захворювання — цукрового діабету, а тому змушений ретельно дотримуватися дієти.

Припущення щодо онкологічного захворювання у продюсера не підтвердилися. Різке схуднення Крутого близькі йому люди пояснюють саме особливостями харчування та активним способом життя. Незважаючи на вік та хворобу, Крутой захоплюється тенісом, приділяє час прогулянкам на свіжому повітрі, а коли погода не сприяє, то займається на біговій доріжці.

Від цукрового діабету страждає ще один популярний у 90-х співак Олександр Сєров. Про його діагноз стало відомо, коли артист потрапив у реанімацію через зараження коронавірусом. У хворих на діабет COVID-19 протікає найчастіше тяжко. Втім, Сєров, провівши півтора місяця у лікарні, повернувся до творчості та насамперед переконався, що на голосі хвороба не позначилася.

Фото igorkrutoy65/Instagram

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