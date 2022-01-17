«Чому в купальнику?» «Українську Джолі» розкритикували за «неправильне» виконання пісні на слова Ліни Костенко
Колишня солістка гурту «Real O» Тетяна Воржева, яку деякі шанувальники порівнюють із голлівудською красунею Анжеліною Джолі, активно займається блогінгом та розвиває сольну кар'єру. Днями дівчина опублікувала у своєму Instagram власну пісню на слова Ліни Костенко. Деякі шанувальники хвалять Тетяну і пророкують, що пісня стане хітом, але для деяких експеримент із класикою залишився незрозумілим через занадто відверте вбрання виконавиці.
"Танюшо, я ж сказала, що це буде хіт ... Недарма ж мурашки по шкірі від першого прослуховування", "Дуже сподобалося", "Не зрозуміло, чому Воржева так мало звучить (просто все є для успіху. Талант, голос, шалена зовнішність! Робіть щось, Тань - ми хочемо частіше, більше і гучніше!)", - пишуть фоловери.
Втім, були й ті, кому здалося, що настільки душевні рядки не варто виконувати в купальнику. Є пісні, з якими напівпрозоре вбрання солістки не дисонує, але це точно не про творчість Ліни Костенко. "Пісня просто чудова і ви дуже гарна, але "костюм"...просто викиньте його", "Чому ви весь час у купальнику співаєте? " - обурюються підписники в коментарях.
Воржева дала зрозуміти, що критиків вона почула. У майбутньому співачці доведеться визначитися, на що зробити ставку: на непересічні зовнішні дані або прориватися до успіху за допомогою сильного голосу і відточених текстів. Поки солістка не зробить остаточного вибору, зауваження щодо «поєднання непоєднуваного» неминучі.
Фото vorzheva/Instagram102
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