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«Чому в купальнику?» «Українську Джолі» розкритикували за «неправильне» виконання пісні на слова Ліни Костенко

22:38 17 січня 2022
Тетяна Воржева

Колишня солістка гурту «Real O» Тетяна Воржева, яку деякі шанувальники порівнюють із голлівудською красунею Анжеліною Джолі, активно займається блогінгом та розвиває сольну кар'єру. Днями дівчина опублікувала у своєму Instagram власну пісню на слова Ліни Костенко. Деякі шанувальники хвалять Тетяну і пророкують, що пісня стане хітом, але для деяких експеримент із класикою залишився незрозумілим через занадто відверте вбрання виконавиці.

"Танюшо, я ж сказала, що це буде хіт ... Недарма ж мурашки по шкірі від першого прослуховування", "Дуже сподобалося", "Не зрозуміло, чому Воржева так мало звучить (просто все є для успіху. Талант, голос, шалена зовнішність! Робіть щось, Тань - ми хочемо частіше, більше і гучніше!)", - пишуть фоловери.

Втім, були й ті, кому здалося, що настільки душевні рядки не варто виконувати в купальнику. Є пісні, з якими напівпрозоре вбрання солістки не дисонує, але це точно не про творчість Ліни Костенко. "Пісня просто чудова і ви дуже гарна, але "костюм"...просто викиньте його", "Чому ви весь час у купальнику співаєте? " - обурюються підписники в коментарях.

  

 

Воржева дала зрозуміти, що критиків вона почула. У майбутньому співачці доведеться визначитися, на що зробити ставку: на непересічні зовнішні дані або прориватися до успіху за допомогою сильного голосу і відточених текстів. Поки солістка не зробить остаточного вибору, зауваження щодо «поєднання непоєднуваного» неминучі.

Фото vorzheva/Instagram

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