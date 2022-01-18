Залежить від поливу: красуня-модель Демі Роуз дала «слушну пораду» фермерам та власникам басейнів

Британська модель Демі Роуз не тільки веде здоровий спосіб життя, та займається спортом, але й охоче ділиться своїм досвідом із фолловерами у Instagram.

Декілька днів тому Демі вирішила дати пораду власникам басейнів, а також фермерам щодо поливу трави.

Так як у Каліфорнії, де зараз знаходиться міс Роуз, стоїть жахлива спека та рослинам дуже важко, Демі вирішила підказати, як краще проводити полив.

Для цього вона лягла біля басейну, повного живлющої вологи, на тлі вигорілих лук.

І підписала фото : «Трава зеленіша не „з того боку“, а там, де поливають». Іншими словами, не треба думати, що «добре там, де нас немає», а треба хоч щось робити для цього.

Шанувальники прийшли в захват від «мудрих повчань» моделі і відзначили, як добре вона виглядає, і що запропонований нею варіант «порятунку природи» справді вартий уваги — можливо, міжнародні організації розглянуть його.

Раніше Демі намагалася «навчити Санту», як правильно дарувати подарунки, і навіть запропонувала дідусеві пару нарядів для його онучки-Снігуроньки.

Звичайно, поки що не ясно, чи погодиться Снігуронька з'явитися в такому вигляді перед діточками, але якщо потрібно буде виступити в Лас-Вегасі перед дорослими дядечками, то сама Демі Роуз напевно погодиться «підмінити» її.

Нагадаємо, що раніше Демі Роуз влаштувала ню-фотосесію на Марсі — і досить непогано.

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