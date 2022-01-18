Ріанна та дочка Мадонни Лурдес разом знялися в рекламі спідньої білизни

Співачка Ріанна, яка на Новий рік порадувала своїх фанатів сексуальним фото у спідній білизні власного бренду, знялася в рекламі разом із дочкою попзірки Мадонни Лурдес Леон. Нова колекція бренду Ріанни Savage X Fenty присвячена Дню святого Валентина.

25-річна Лурдес, модель та танцівниця, вже не вперше співпрацює з Savage X Fenty. Восени минулого року, як писали «ФАКТИ», вона взяла участь у показі цієї марки.

Фото Instagram

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