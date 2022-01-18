«З Днем народження, Королево»: Потап, DZIDZIO, Кіркоров, Мілявська та інші зірки зворушливо привітали Олю Полякову

Співачка Оля Полякова, фільм «Зірки за обміном» за участі якої нещодавно вийшов у прокат, у понеділок, 17 січня, відзначала свій день народження — артистці виповнилося «чергові 17 років».

Як і належить справжній Королеві ночі, перші привітання Полякова отримала від колег із шоу-бізнесу.

Свої вітання розмістили у Instagram співачки українські та російські зірки — DZIDZIO, Оля Цибульська, Філіп Кіркоров, Лоліта Мілявська, Денис Клявер, а також її шанувальники.

Але найбільший подарунок Оля Полякова отримала, мабуть, від старшої дочки Марії, яка зробила мамі музичний сюрприз, виконавши пісню Happy Birthday, акомпонуючи на гітарі.

Також вона ще раз показала юнака, який, можливо, стане зятем іменинниці.

Раніше Маша Полякова виклала в мережу загадковий ролик, на якому «била» хлопця з довгим волоссям.

Фото Олі Полякової із соціальних мереж

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