Колишня подруга Ілона Маска Граймс поділилася фото топлес на тлі чуток про вагітність

Канадська співачка Граймс, яка нещодавно викликала чутки про свою вагітність, показавши пару фото з животом, що помітно округлився, опублікувала в Instagram фото топлес у ліжку. Волосся її було заплетене в кіски. «Енергія вікінгів витає сьогодні в повітрі», — підписала його 33-річна зірка.

Фотографія викликала захоплення у підписників. «Сексуальна німфа», — написала у коментарях акторка та модель Белла Торн. «З усіх ельфів найпрекрасніша», «Королева-валькірія», «Яка ж ви гарна», — відреагували інші коментатори.

Граймс (справжнє її ім'я Клер Еліс Буше) має півторарічного сина X Æ A-Xii від мільярдера Ілона Маска. Пара розлучилася у вересні минулого року після трьох років стосунків.

Раніше «ФАКТИ» писали — Ілон Маск прийшов із півторарічним сином на церемонію вручення премії «Людина року» журналу Time (відео).

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