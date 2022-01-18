Колишню «Міс Всесвіт» розкритикували за «вульгарне вбрання» без спідньої білизни

Американська модель та актриса Олівія Калпо, яка у 2012 році завоювала титул «Міс США», а потім і «Міс Всесвіт», поділилася в Instagram фотографіями у довгій бежевій сукні від Aya Muse, яка є двома шматками тканини на зав'язочках. Під цю сукню 29-річна Олівія не одягла спідню білизну.

Деякі користувачі мережі назвали вбрання «вульгарним». «Сміливо можна було зніматися просто голою», «Навіщо взагалі брати на себе клопіт одягати одяг?», — писали у коментарях. Проте багатьом сексуальні знімки, що набрали понад 213 тисяч лайків, сподобалися. «Приголомшливо!», «Дівчинко, якби я мала такий самий вигляд, як ти, то носила б ще менше одягу», — писали фанати красуні, яку у 2019 році чоловічий журнал Maxim назвав найсексуальнішою жінкою у світі.

За кілька днів до публікації посту Олівію, яка прямувала до Мексики, відмовилися пропустити в літак авіакомпанії American Airlines через «неналежний одяг» і зажадали, щоб вона прикрилася. Про це повідомила сестра Калпо Аврора, поділившись знімком моделі у спортивному бюстгальтері, довгому кардигані та велосипедних шортах. Олівії довелося надіти зверху ще й худі свого бойфренда — після чого їй все ж таки вдалося пройти на борт.

Раніше, як писали «ФАКТИ», без спідньої білизни обійшлася також 48-річна супермодель Хайді Клум, яка вразила сукнею сміливого фасону.

Фото Instagram

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