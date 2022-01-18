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Шоу-бізнес

Без скандалу не обійшлося: співачка звинуватила організаторів нацвідбору на «Євробачення» в корупції

15:05 18 січня 2022
Сцена Євробачення

Після оголошення учасників національного відбору на «Євробачення-2022» спалахнув скандал. Співачка ERIA, яка не потрапила в лонглист, звинуватила організаторів у корупції. Про це вона заявила на сторінці Wiwibloggs у Facebbok.

«Немає продюсера, немає великих грошей, щоб дати хабар — немає місця у відборі, це типова Україна», — написала співачка.

Молода артистка також стверджує, що її навіть не покликали на живі прослуховування, після яких нібито затверджувався лонглист.

На своїй сторінці в Інстаграм ERIA розповіла, що над створенням пісні MAVKA вона працювала зі всесвітньо відомим композитором Гансом Циммером.

«Ми зробили за ці кілька днів неймовірне — кількість ваших коментарів та приємних слів просто вражає. Дякуємо кожному, хто причетний до створення релізу, а також його поширення. PS: Всі питання на рахунок, чому так, а не інакше, краще ставити @[email protected]@mikhail.koshevoy» , — написала вона.

Громадський мовник вважає претензії співачки безпідставними. Запевняє, що відбір відбувається чесно та прозоро. У лонглист потрапили 27 учасників із 284 заявлених. І ті, хто не пройшов, лишилися незадоволені. Також у коментарі «Обозревателю» представник Громадського зазначив, що «деякі артисти намагаються привернути до себе увагу безпідставними звинуваченнями та скандалами».

Нагадаємо, справжнє ім'я Eria — Ірина Василенко. Вона відома за участю в шоу «Х-Фактор» та «Голос країни». У 2018 році вона брала участь у нацвідборі у складі групи Vilna.

Цього року організатори відмовилися від проведення півфіналів у прямому ефірі. Фіналістів назвуть 24 січня, а ім'я представника України на «Євробаченні» — 12 лютого у прямому ефірі UA: Перший.

Конкурс «Євробачення» пройде у травні в Італії.

Фото instagram.com/anyri_mysterya

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