Телеведучого Анатолія Анатоліча обікрали в США

Відомого телеведучого Анатолія Анатоліча, який нещодавно хрестив сина Ніла, обікрали у США. Разом із дружиною Юлею та трьома дітьми він вирушив у подорож до Америки. Сімейство орендувало будинок у Майамі, насолоджувалося відпочинком, океаном та теплою погодою. Там же Анатолій зустрівся зі своїм кумом Владом Ямою.

А коли ведучий «Ранку з Україною» (канал «Україна») вирішив змінити місце проживання, стався неприємний інцидент. Скейтборд Анатолія випав із машини. Коли телеведучий повернувся на місце за кілька хвилин, його вже вкрали. Про це Анатоліч розповів в Інстаграм.

«Я втратив свій скейт, а за кілька хвилин його вкрали. Сподіваюся, він дістанеться якомусь гарному хлопчику, який не мав можливості купити такий скейт», — сказав Анатоліч.

Нагадаємо, також у США проводить час Дмитро Монатік із сім'єю.

А актор Дмитро Ступка вирішив на якийсь час переїхати до цієї країни.

Фото instagram.com/anatoliyanatolich

151

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter