28.27 / 28.55 32.09 / 32.51
Київ: -3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Телеведучого Анатолія Анатоліча обікрали в США

16:09 18 січня 2022
Анатолій Анатоліч

Відомого телеведучого Анатолія Анатоліча, який нещодавно хрестив сина Ніла, обікрали у США. Разом із дружиною Юлею та трьома дітьми він вирушив у подорож до Америки. Сімейство орендувало будинок у Майамі, насолоджувалося відпочинком, океаном та теплою погодою. Там же Анатолій зустрівся зі своїм кумом Владом Ямою.

А коли ведучий «Ранку з Україною» (канал «Україна») вирішив змінити місце проживання, стався неприємний інцидент. Скейтборд Анатолія випав із машини. Коли телеведучий повернувся на місце за кілька хвилин, його вже вкрали. Про це Анатоліч розповів в Інстаграм.

«Я втратив свій скейт, а за кілька хвилин його вкрали. Сподіваюся, він дістанеться якомусь гарному хлопчику, який не мав можливості купити такий скейт», — сказав Анатоліч.

Нагадаємо, також у США проводить час Дмитро Монатік із сім'єю.

А актор Дмитро Ступка вирішив на якийсь час переїхати до цієї країни.

Фото instagram.com/anatoliyanatolich

151

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підвищена пенсія в Україні

Підвищення пенсій навесні: кому додадуть 400 грн, а хто отримуватиме на цілих півтисячі більше

тисяча

«Ковідну тисячу» зможуть отримати діти та пенсіонери: на що можна буде витратити гроші

Китайські астрологи назвали роки народження людей, яких у 2022 році чекають раптові зміни

Китайські астрологи назвали роки народження людей, яких у 2022 році чекають раптові зміни

бабуся пенсіонерка

Не може бути нижчим за два прожиткові мінімуми: хто з пенсіонерів повинен отримувати щонайменше 3868 грн

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.