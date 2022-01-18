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«Був штамп, чоловіка не було»: зірка «Кріпосної» вперше розповіла про невдалий шлюб

20:52 18 січня 2022
кріпосна

Актриса Анна Сагайдачна, зірка серіалу «Кріпосна», вперше розповіла про свій перший шлюб. До весілля з Євгеном Третьяком у 2018 році актриса мала невдалий досвід сімейних стосунків. В інтерв'ю YouTube-каналу Dorotye Анна зізналася, що після розлучення якийсь час носила подвійне прізвище, яке тепер із полегшенням змінила на прізвище нинішнього чоловіка.

Перший шлюб Анни тривав менше року. «Я вважаю, що рішення було неправильним. Але, як сказав мій астролог, так мало статися… Я розписалася з хлопцем, з яким зустрічалася. Менше року ми прожили разом… Я так вважаю, що був хлопець, був штамп у паспорті, був розпис, чоловіка не було».

Шлюб був розірваний з ініціативи Анни, подружжя розлучили дистанційно.

На думку актриси, до першого шлюбу її, можливо, підштовхнула мамина наполегливість: «Я зазнала впливу мами… Мама дуже хотіла, щоб я вийшла заміж, щоб вона за мене менше хвилювалася» .

Нагадаємо, у 2019 році Анна Сагайдачна стала мамою — у актриси народився син Тимур.

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