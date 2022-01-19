Чоловік Катерини Кухар подарував їй унікальний подарунок на день народження

Відома балерина, прима Національної опери Катерина Кухар, у сім'ї якої з'явився домашній вихованець, 18 січня відзначила день народження. Їй виповнилося 40 років. З ювілеєм артистку балету привітали колеги, зіркові друзі та рідні. Особливий подарунок підготував коханій дружині Олександр Стоянов. Його презент став вишенькою на торті.

Чоловік Катерини довго думав, що ж подарувати іменинниці, і залучив до створення сюрпризу відомого піаніста і композитора Євгена Хмару. За описом характеру, зовнішності та способу життя іменинниці він створив її індивідуальну мелодію.

«Кохана моя дружина, моя мася, моя муза, мій дороговказ, найкраща мама, найкращий партнер по сцені та in crime. У твій День народження хотілося чогось особливого для тебе! Балет, я тобі вже дарував… Те, що ти хотіла… теж дарував. І зрозумів, що було б чудово подарувати тобі… музику… Щоб ти звучала по-особливому. І @evgenykhmara прийшов мені на допомогу і зіграв тебе з моїх слів, почуттів та того, як я тебе бачу», — розповів Олександр Інстаграм.

17 січня свій день народження у колі зіркових друзів відзначила королева ночі Оля Полякова.

А Злата Огнєвіч в Африці отримала несподіваний подарунок від Максима Тарапати.

Фото instagram.com/stoianov_aleksandr

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