Зірку «Маршу Турецького» та «Кам'янську» екстрено госпіталізовано

Актриса Віра Воронкова, відома своїми ролями в серіалах «Марш Турецького», «Кам'янська», «Рік культури» та яка раніше мала проблеми з алкоголем, екстрено госпіталізована в одну з московських клінік, повідомляє Telegram-канал.

В її квартирі на проспекті Миру близько опівночі спалахнула ялинка та меблі.

56-річна Воронкова отримала тяжкий опік верхніх дихальних шляхів.

Зараз вона знаходиться у реанімації.

Загалом у пожежі постраждало двоє людей. До прибуття пожежників із вогню вони самостійно змогли вибратися з квартири.

Нагадаємо, що раніше з коронавірусом були госпіталізовані Валерій Леонтьєв та Леонід Куравльов .

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