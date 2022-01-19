Зірку «Маршу Турецького» та «Кам'янську» екстрено госпіталізовано
Актриса Віра Воронкова, відома своїми ролями в серіалах «Марш Турецького», «Кам'янська», «Рік культури» та яка раніше мала проблеми з алкоголем, екстрено госпіталізована в одну з московських клінік, повідомляє Telegram-канал.
В її квартирі на проспекті Миру близько опівночі спалахнула ялинка та меблі.
56-річна Воронкова отримала тяжкий опік верхніх дихальних шляхів.
Зараз вона знаходиться у реанімації.
Загалом у пожежі постраждало двоє людей. До прибуття пожежників із вогню вони самостійно змогли вибратися з квартири.
Нагадаємо, що раніше з коронавірусом були госпіталізовані Валерій Леонтьєв та Леонід Куравльов .406
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