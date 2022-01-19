28.25 / 28.50 31.96 / 32.38
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Зірку «Маршу Турецького» та «Кам'янську» екстрено госпіталізовано

10:12 19 січня 2022
Віра Воронкова

Актриса Віра Воронкова, відома своїми ролями в серіалах «Марш Турецького», «Кам'янська», «Рік культури» та яка раніше мала проблеми з алкоголем, екстрено госпіталізована в одну з московських клінік, повідомляє Telegram-канал.

В її квартирі на проспекті Миру близько опівночі спалахнула ялинка та меблі.

56-річна Воронкова отримала тяжкий опік верхніх дихальних шляхів.

Зараз вона знаходиться у реанімації.

Загалом у пожежі постраждало двоє людей. До прибуття пожежників із вогню вони самостійно змогли вибратися з квартири.

Нагадаємо, що раніше з коронавірусом були госпіталізовані Валерій Леонтьєв та Леонід Куравльов .

406

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підвищена пенсія в Україні

Підвищення пенсій навесні: кому додадуть 400 грн, а хто отримуватиме на цілих півтисячі більше

Мохаммад Джавад Вафаеї-Сані

Чемпіона з боксу засудили до страти на батьківщині

Китайські астрологи назвали роки народження людей, яких у 2022 році чекають раптові зміни

Китайські астрологи назвали роки народження людей, яких у 2022 році чекають раптові зміни

тисяча

«Ковідну тисячу» зможуть отримати діти та пенсіонери: на що можна буде витратити гроші

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.