Довелося викликати швидку: у Камалії запідозрили повторну «корону»

Співачка Камалія, яка відпочила із сім'єю у Лапландії, поскаржилася на різке погіршення здоров'я. На своїй сторінці в Інстаграмі зірка зізналася, що у неї піднялася висока температура, яка три дні не збивалася нижче 39 градусів. Артистка запідозрила, що знову підхопила коронавірус. Вона так погано почувалася, що довелося викликати швидку.

«Думала, що знову підхопила корону, зважаючи на всю симптоматику; температура зростала, не збивалася, почало лихоманити, сильний головний біль, почало ламати все тіло, сильна закладеність носа, але з сильним нежитем, перестала відчувати запахи і смак їжі, навіть запах термоядерної „зірочки“ не відчувала, занепад сил, сонливість. Лікарі почали підозрювати у мене Флурону, це коли людина захворює на два віруси одночасно, виявляється, що Грип і Корона можуть існувати разом в організмі людини, не витісняючи один одного!», — розповіла Камалія.

Тест показав, що COVID у артистки немає, а от грипп А підтвердився. За словами Камалії після призначеного лікування їй полегшало, температуру вдалося трохи збити.

«Але почало боліти горло, трохи боляче ковтати. Отже, на сьогоднішній день потрібно здавати тести не тільки на корновірус, а й на грип, виявляється його зараз багато! І як з'ясувалося, що можна ще й захворіти на Флурону! Здоров'я вам усім, дорогі, та міцного імунітету!», — звернулася до передплатників співачка.

На жаль, коронавірус в Україні та у світі не відступає. Хворіє і багато знаменитостей.

Через високу температуру довелося викликати швидку молодій мамі, дружині переможця «Голосу країни» Романа Сасанчина Іванні.

У відомого актора Леоніда Куравльова почалася ураження легенів.

Фото instagram.com/kamaliyaofficial

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