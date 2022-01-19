28.25 / 28.50 31.96 / 32.38
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Довелося викликати швидку: у Камалії запідозрили повторну «корону»

11:01 19 січня 2022
Камалія

Співачка Камалія, яка відпочила із сім'єю у Лапландії, поскаржилася на різке погіршення здоров'я. На своїй сторінці в Інстаграмі зірка зізналася, що у неї піднялася висока температура, яка три дні не збивалася нижче 39 градусів. Артистка запідозрила, що знову підхопила коронавірус. Вона так погано почувалася, що довелося викликати швидку.

«Думала, що знову підхопила корону, зважаючи на всю симптоматику; температура зростала, не збивалася, почало лихоманити, сильний головний біль, почало ламати все тіло, сильна закладеність носа, але з сильним нежитем, перестала відчувати запахи і смак їжі, навіть запах термоядерної „зірочки“ не відчувала, занепад сил, сонливість. Лікарі почали підозрювати у мене Флурону, це коли людина захворює на два віруси одночасно, виявляється, що Грип і Корона можуть існувати разом в організмі людини, не витісняючи один одного!», — розповіла Камалія.

Тест показав, що COVID у артистки немає, а от грипп А підтвердився. За словами Камалії після призначеного лікування їй полегшало, температуру вдалося трохи збити.

«Але почало боліти горло, трохи боляче ковтати. Отже, на сьогоднішній день потрібно здавати тести не тільки на корновірус, а й на грип, виявляється його зараз багато! І як з'ясувалося, що можна ще й захворіти на Флурону! Здоров'я вам усім, дорогі, та міцного імунітету!», — звернулася до передплатників співачка.

На жаль, коронавірус в Україні та у світі не відступає. Хворіє і багато знаменитостей.

Через високу температуру довелося викликати швидку молодій мамі, дружині переможця «Голосу країни» Романа Сасанчина Іванні.

У відомого актора Леоніда Куравльова почалася ураження легенів.

Фото instagram.com/kamaliyaofficial

76

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підвищена пенсія в Україні

Підвищення пенсій навесні: кому додадуть 400 грн, а хто отримуватиме на цілих півтисячі більше

Мохаммад Джавад Вафаеї-Сані

Чемпіона з боксу засудили до страти на батьківщині

Китайські астрологи назвали роки народження людей, яких у 2022 році чекають раптові зміни

Китайські астрологи назвали роки народження людей, яких у 2022 році чекають раптові зміни

тисяча

«Ковідну тисячу» зможуть отримати діти та пенсіонери: на що можна буде витратити гроші

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.