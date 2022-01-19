«Ніби тисячі кинджалів пронизують тебе»: Ектор Хіменес-Браво вперше занурився у крижану купіль на Водохреще

Відомий шеф-кухар та суддя проекту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який відзначив 50-річний ювілей, на Водохреща вперше занурився у крижану купіль та розповів про свої відчуття.

За словами Ектора, після пірнання він зрозумів, чому українці — такий вольовий народ.

«Вольовий, свободолюбний і „нескорений“ — це відразу стає зрозуміло після того, як виринаєш із крижаної води на Водохреще. Якщо чесно, це мій перший досвід пірнання — нарешті зважився це зробити! Бажання зрозуміти, чому ця традиція така важлива для українців, у чому її сенс і як на це можна погодитися, взяло гору», — поділився Ектор.

Він каже, що після купання було відчуття, ніби його пронизували тисячі кинджалів, а потім відчув очищення.

«Фізичне, духовне, ніби новий „ти“ виходить із води, а старі думки, бажання та образи залишаються там, у полоні холоду та льоду. Це було так шокуюче і так швидко, що я просто заплутався у власних руках», — розповів Хіменес-Браво.

Він каже, що відчув такий приплив адреналіну і пережив досвід, який хочеться повторити ще.

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Фото instagram.com/hectorjimenezbravo

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