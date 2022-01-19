«Справжня принцеса-красуня»: Ліза Галкіна, що подорослішала, зачарувала шанувальників зіркової родини

Російський гуморист Максим Галкін, який відзначив олов'яне весілля з Аллою Пугачовою, поділився в Instagram новим яскравим відео за участю доньки Лізи.

Ліза, що подорослішала, продемонструвала подарунок, який їй зробив дизайнер Ігор Гуляєв — друг сім'ї Пугачової та Галкіна.

«От таку дублянку пошив наш друг Ігор Гуляєв для Лізи! Я у відео її пальто називаю, але все ж таки це дублянка, дякую, Ігоре, за такий подарунок!» — Підписав публікацію Максим.

Ліза, схоже, дизайнерською річчю залишилася задоволена.

Шанувальники Галкіна, як завжди, бурхливо відреагували на його пост, присвячений доньці. Вони захопилися як красою самої Лізи, й подарунком дизайнера. Користувачі Instagram не поскупилися на компліменти у коментарях під новою публікацією чоловіка Алли Пугачової. Причому, крім звичайних фанатів Галкіна, відзначилися і його зіркові колеги. Наприклад, вбрання Лізи оцінили Лоліта Мілявська, Ірина Безрукова, Олеся Судзиловська, Ігор Ніколаєв, Наталя Якимчик та інші знаменитості.

«Чарівна краса!»; «Краса»; «Справжня красуня»; «Дуже красиве пальто, і Ліза теж»; «Принцеса»; «Краса»; «Снігуронька», — пишуть фанати зіркової родини.

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін, який потрапив до числа небажаних гостей в Україні, порадував шанувальників відео зі свого замку у селі Грязь.

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