Лідер «Дизель Шоу» Єгор Крутоголов: «Молодший син пробувався на роль у фільмі»

Молодший син лідера «Дизель Шоу» Єгора Крутоголова, дворічний Макс пробувався на роль у новому сезоні популярного серіалу «Папаньки». Він проходив кастинг, але виявився надто дорослим для своєї першої ролі. Актор не виключає, що Макс піде його шляхом.

«Так, ми пробували Макса на роль мого екранного сина Борі, але він виявився надто дорослим для цієї ролі. У нас ніякого блату — обрали того, хто найкраще у мене сидів на руках і тусувався», — розповів Єгор Крутоголов.

Гуморист каже, що син дуже схожий на нього.

«Коли старший син Льова брав його маленьким на руки, ми жартували, що він тримає свого тата, лише в мініатюрі. Подивимося. Якщо він матиме акторський талант, і йому самому це подобатиметься — будь ласка. Я буду тільки за такий розвиток сюжету. І допоможу чим зможу», — каже гуморист.

Головний принцип виховання синів у Єгора Крутоголова — прислухатися до їхніх бажань. А якщо вони співпадуть із улюбленими заняттями актора — буде лише плюс.

«Мій старший син займається картингом. І любов до машин у нього від мене. Але я не наполягав на цьому занятті. Адже дотримуюся теорії, що людині має бути цікаво. Тільки тоді вона може досягти успіхів у тій чи іншій сфері», — ділиться Єгор.

Саме тому Єгор не став би займатися бізнесом, як його герой Козаченко у «Папаньках».

«Особисто я не став би займатися ніяким іншим бізнесом, крім мені зрозумілого шоу-бізнесу. Для іншої сфери потрібні певні знання. Але я не відкидаю цієї ідеї — можливо, колись спробую щось новеньке. Але поки що для цього потрібно добре попрацювати — зібрати стартовий капітал», — вважає Крутоголов.

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