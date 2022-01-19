Зірка «Ганнібала» загинув на гірськолижному курорті

У середу, 19 січня, на гірськолижному курорті Ла-Роз'єр у Савойї розбився відомий французький актор Гаспар Ульєль. Під час спуску він зіткнувся з іншим лижником. 37-річного актора з тяжкими травмами доправили гелікоптером до університетського лікарняного центру Гренобля, де він помер.

Гаспар Ульєль народився 25 листопада 1984 року в передмісті Парижа Булонь-Бійанкур. В університеті Сен-Дені вивчав кінематограф. Свою першу роль зіграв у телефільмі ще у віці 12 років, і тоді вирішив стати актором.

Спочатку Гаспару довіряли епізодичні ролі, але це були дуже відомі фільми, наприклад, «Братство вовка» або «Цілуй, кого хочеш». На Ульєля звернув увагу класик французького кіно Андре Тешіне. Він запросив молодого актора зніматися у своїй картині «Заблудні» з Еммануель Беар.

У 2004 році Гаспар зіграв одну з головних ролей у фільмі «Довгі заручини» культового режисера Жан-П'єра Жене. То була екранізація роману Себастьяна Жапрізо. Партнеркою Ульєля стала Одрі Тоту.

Зірковим часом для актора став трилер «Ганнібал: Сходження», в якому він зіграв молодого Ганнібала Лектера — людожера-естета, придуманого письменником Томасом Гаррісом.

Гаспар Ульєль у ролі Ганнібала Лектера

У 2014 році Гаспар виконав роль легендарного кутюр'є Іва Сен-Лорана у фільмі «Сен-Лоран. Пристрасті великого кутюр'є».

Через три роки актор знявся в обласканій критиками драмі «Це лише кінець світу» молодого режисера Ксав'є Долана.

Зараз стрімінгова компанія Netflix посилено рекламує свій мінісеріал «Місячний лицар», знятий за коміксами Marvel. У ньому Гаспар Ульєль грав одну із головних ролей. Поки не ясно, чи встиг він завершити зйомки.

Останні вісім років Ульель перебував у стосунках з французькою моделлю та співачкою Гаеллі П'єтрі. У лютому 2016 року у них народився син.

Гаспар Ульєль та Гаеллі П'єтрі

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