«Видихай»: Даша Астаф'єва поділилася лайфхаком, як виглядати ідеально у купальнику, але Джамала підловила її на обмані
Попри розставання з хлопцем, українська співачка Даша Астаф'єва не має наміру вдаватися до смутку. Вона активно відвідує світські заходи та спортзал, намагаючись довести свою фігуру до досконалості.
Результатом роботи над собою Даша поділилася в Instagram, опублікувавши знімок у леопардовому бікіні.
«Лайфхак, як виглядати не зухвало у леопарді! У всьому винен фотограф Сашко, якому тринадцять років, та зграя пенсіонерів, які радили, як краще стати», — написала вона.
На фото Даша стоїть на дерев'яному настилі, на тлі синього неба та смарагдового океану.
Знімок зроблений десь у теплих краях, а не на морозному Київському морі. При цьому на ньому зовсім не помітна присутність «пенсіонерів» та «дітей».
Ще одну розбіжність помітила й співачка Джамала.
«Видихай вже. А то прямо там», — написала вона, натякаючи на те, що Даша явно схитрила з приводу свого преса, втягнувши живіт.
Але решта фоловерів намагалися не помітити «обман» і звично закидали красуню компліментами.
Нагадаємо, Даша Астаф'єва часто ділиться з шанувальниками своїми «оголеними» фото.
Фото Instagram/da_astafieva323
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