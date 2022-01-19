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«Видихай»: Даша Астаф'єва поділилася лайфхаком, як виглядати ідеально у купальнику, але Джамала підловила її на обмані

19:35 19 січня 2022
Астаф&#39;єва

Попри розставання з хлопцем, українська співачка Даша Астаф'єва не має наміру вдаватися до смутку. Вона активно відвідує світські заходи та спортзал, намагаючись довести свою фігуру до досконалості.

Результатом роботи над собою Даша поділилася в Instagram, опублікувавши знімок у леопардовому бікіні.

«Лайфхак, як виглядати не зухвало у леопарді! У всьому винен фотограф Сашко, якому тринадцять років, та зграя пенсіонерів, які радили, як краще стати», — написала вона.

На фото Даша стоїть на дерев'яному настилі, на тлі синього неба та смарагдового океану.

Знімок зроблений десь у теплих краях, а не на морозному Київському морі. При цьому на ньому зовсім не помітна присутність «пенсіонерів» та «дітей».

Ще одну розбіжність помітила й співачка Джамала.

«Видихай вже. А то прямо там», — написала вона, натякаючи на те, що Даша явно схитрила з приводу свого преса, втягнувши живіт.

Але решта фоловерів намагалися не помітити «обман» і звично закидали красуню компліментами.


Нагадаємо, Даша Астаф'єва часто ділиться з шанувальниками своїми «оголеними» фото.

Фото Instagram/da_astafieva

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