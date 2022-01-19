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Шоу-бізнес

З'явилося повідомлення про смерть репера Моргенштерна

20:47 19 січня 2022
Моргенштерн

У мережі з'явилася новина про серйозні проблеми зі здоров'ям репера Моргенштерна, якого повторно внесли до «чорного списку» Міністерства культури України.

Свій стан музикант навіть порівняв зі смертю. За словами Моргенштерна, через погане самопочуття, він змушений на якийсь час припинити концертну діяльність та «зникнути з радарів», пише «Стархіт».

«Панове, я зліг. Здоров'я відсутнє. Кілька днів мене не буде на зв'язку. Дякую, я помер», — повідомив артист.

Останнім часом у житті 23-річного скандально відомого виконавця настав не найлегший період. Спочатку музикантові довелося покинути Росію та перебратися до Дубая.

Рішення про переїзд було прийнято Моргенштерном після висловлювань голови Слідчого комітету Олександра Бастрикина про те, що репер торгує забороненими речовинами у соціальних мережах.

Невідомо, коли Моргенштерн повернеться на батьківщину. За кордоном репер пише пісні, знімає кліпи, а також віддалено контролює бізнес у Росії — роботу бургерної та ресторану.

Нагадаємо, мама репера розповіла, що у Моргенштерна раніше діагностували рак нирки.

Фото Instagram/morgen_shtern

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