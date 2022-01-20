«Піпка крихітна»: чоловік Наташі Корольової Тарзан зганьбився знімком у мікротрусиках

Змінивший Ігоря Ніколаєва в якості чоловіка співачки Наташі Корольової стриптизер Сергій Глушко, схоже, намагається довести, що творчість йому зовсім не чужа.

Тому він посилено останнім часом зайнявся «мистецтвом», малюючи картини та власні портрети, та виставляючи їх для загального огляду в Instagram.

Днями він опублікував черговий шедевр, на який його, швидше за все, надихнуло торішнє турне Африкою. При цьому намальовану ним сувору мавпу артист репрезентував чи не в голому вигляді, пише ЕГ.

«Всім привіт! Хто там про автопортрет питав??? — пожартував Сергій.

Як водиться, інтернет-користувачі стали досить уважно «обмацувати» очима не лише накачаний торс чоловіка Наташі Крольової. Особливу увагу фоловерів викликали крихітні мікротрусики, у які Глушко помістив свою чоловічу гідність. І як на зло, цього разу очікування деяких шанувальників не співпали з побаченим.

«Піпка-то крихітна», — резюмувала одна дуже скептично налаштована по відношенню до стриптизера жінка. На її думку, Тарзан просто зганьбився, виставивши напоказ скромну чоловічу гідність.

Трохи пізніше коментар із соцмережі прибрали, залишивши лише найневинніші коментарі.

У той же час більша частина передплатників «майстра пілона» не стала засмучувати свого улюбленця невтішними висловлюваннями. Віддані фанати й досі не можуть відійти від потрясіння через приховані таланти Сергія Глушка.

«Талантище ось звідки вилізло … дива, і як він це відкрив у собі, захоплююся, чесно»; «Сергій, хвалися новим шедевром»; «Ого… круто… а у вас фарби майстер-клас… кольори круті»; «Офігети яка краса … картина вогонь»; «Ось воно талантище», — висловилися захоплені коментатори.

Нагадаємо, нещодавно Наташа Корольова показала, якою «молоденькою дівчинкою» поїхала 32 роки тому з Києва — тоді до знаменитих «жовтих тюльпанів» і на початку популярності їй залишалося кілька місяців.

Фото instagram.com/tarzan___official/

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