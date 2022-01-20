На Алека Болдвіна подала до суду сім'я військового, який загинув в Афганістані

На кінозірку Алека Болдвіна, якому вже пред'явили низку судових позовів через загибель українки-оператора Галини Гатчінс, тепер подали до суду родичі 20-річного морського піхотинця Райлі Макколлума, який загинув разом з 12 своїми товаришами по службі при вибуху бомби в Афганістані 26 серпня минулого року.

Як повідомляє видання People, сім'я солдата звинувачує 63-річного актора у наклепі: він помилково звинуватив їх в участі в безладах у Вашингтоні 6 січня 2021 року. Тоді натовп протестувальників, які підтримували спроби Дональда Трампа скасувати результат президентських виборів, увірвався до Капітолія.

Після смерті Макколлума Болдвін розшукав у Instagram його сестру Ройс, висловив їй співчуття та вислав чек на п'ять тисяч доларів для вдови солдата Джинни Крейтон та їх новонародженої дитини.

Однак потім Алек звинуватив Ройс в участі у штурмі Капітолію, назвавши її «заколотницею» — після того, як вона розмістила в Instagram фотографію, зроблену 6 січня 2021 біля пам'ятника Вашингтону. Болдвін, категоричний противник Трампа, перепостив це фото у себе з агресивним коментарем, але пізніше його видалив. Ройс, її сестра Шейєнн і вдова брата Крейтон стверджують, що після поста Болдвіна, на їхню адресу почали надходити погрози. Це викликало у них сильний стрес.

У документах, поданих до суду, Ройс заявила, що дійсно відвідувала мітинг біля Капітолія, але участі в безладах, що відбулися за ним, не брала. Її допитували агенти ФБР та визнали невинною. А Шейєнн і Джинни взагалі не було у Вашингтоні того дня.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Наклав би на себе руки, якби почувався винним»: перше інтерв'ю Алека Болдвіна після загибелі Галини Гатчінс.

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