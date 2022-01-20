28.20 / 28.45 31.91 / 32.31
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Розбудив у старшій за себе жінці маленьку дівчинку: психологиня розкрила таємницю шлюбу Пугачової та Галкіна

10:00 20 січня 2022
Пугачова та Галкін

Шлюб Алли Пугачової та Максима Галкіна, які відзначили нещодавно олов'яне весілля, міцний та гармонійний. І Примадонна, і шоумен у цьому союзі щасливі. Так вважає експертка з відносин Любов Розенберг, пише «Стархіт».

На думку психологині, Примадонна дає гумористу материнське кохання, а Галкін їй — відчуття надійності та стабільності.

Як відомо, зіркова пара живе разом з 2005 року, проте узаконили вони свої стосунки 10 років тому. Коли їхній роман починався, мало хто вірив у те, що він виллється у щось серйозне.

Фахівчиня пояснює, що у будь-якій жінці від природи сильна материнська позиція. Своєю чергою, недолюблений рідною матір'ю чоловік може насититися від цього зв'язку, отримати материнське кохання.

Психологиня вважає, що стосунки Пугачової та Кіркорова, який теж значно молодший за Примадонну — це взаємини примхливого хлопчика й матусі, яка терпить та оберігає.

Галкін, навпаки, зміг побачити та розбудити в Аллі Борисівні маленьку дівчинку, яка потребує захисту. У нього емоційний вік та рольова позиція батька дуже сильна, зазначила фахівчиня. Саме з такою людиною Пугачова хоче виховувати дітей та зустрічати старість.

Нагадаємо, у пари підростають двійнята Ліза та Гаррі. Галкін часто публікує фото та відео зі своїми дітьми. Днями він показав ролик, як його донька Ліза демонструвала нову гарну дублянку.

50

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пиріг

Пиріг з дивовижною назвою «Все змішав та в духовку»: дуже м'який, смачний, готується швидко та легко

Довічний студент

Пенсія буде набагато меншою: кому з українців не віднесуть навчання у ВНЗ до страхового стажу

Мохаммад Джавад Вафаеї-Сані

Чемпіона з боксу засудили до страти на батьківщині

булочки

Неймовірно смачні та м'які булочки з начинкою: простий рецепт

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.