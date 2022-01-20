Розбудив у старшій за себе жінці маленьку дівчинку: психологиня розкрила таємницю шлюбу Пугачової та Галкіна

Шлюб Алли Пугачової та Максима Галкіна, які відзначили нещодавно олов'яне весілля, міцний та гармонійний. І Примадонна, і шоумен у цьому союзі щасливі. Так вважає експертка з відносин Любов Розенберг, пише «Стархіт».

На думку психологині, Примадонна дає гумористу материнське кохання, а Галкін їй — відчуття надійності та стабільності.

Як відомо, зіркова пара живе разом з 2005 року, проте узаконили вони свої стосунки 10 років тому. Коли їхній роман починався, мало хто вірив у те, що він виллється у щось серйозне.



Фахівчиня пояснює, що у будь-якій жінці від природи сильна материнська позиція. Своєю чергою, недолюблений рідною матір'ю чоловік може насититися від цього зв'язку, отримати материнське кохання.

Психологиня вважає, що стосунки Пугачової та Кіркорова, який теж значно молодший за Примадонну — це взаємини примхливого хлопчика й матусі, яка терпить та оберігає.

Галкін, навпаки, зміг побачити та розбудити в Аллі Борисівні маленьку дівчинку, яка потребує захисту. У нього емоційний вік та рольова позиція батька дуже сильна, зазначила фахівчиня. Саме з такою людиною Пугачова хоче виховувати дітей та зустрічати старість.

Нагадаємо, у пари підростають двійнята Ліза та Гаррі. Галкін часто публікує фото та відео зі своїми дітьми. Днями він показав ролик, як його донька Ліза демонструвала нову гарну дублянку.

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