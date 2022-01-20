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Після поцілунку зрозуміла, що не гей: Катерина Кухар розповіла, як їхні стосунки з майбутнім чоловіком перейшли на новий рівень

12:13 20 січня 2022
Кухар

Балерина національної опери, суддя «Танців з зірками» Катерина Кухар, яка знову готується стати мамою, в інтерв'ю «Каравану» розповіла, як дружба з Олександром Стояновим переросла у кохання.

За словами Катерини, вона довго сприймала Стоянова як близького друга, ділилася з ним найпотаємнішими думками, які б не довірила іншим.

Стоянов завжди поводився коректно й тактовно — уважно вислуховував та не давав приводу запідозрити, що відчуває якісь почуття, крім дружніх.

Роман артистів розпочався під час гастролей в Іспанії. Вони танцювали у парі. Педагог попросила Катерину, яка вже була примою, допомогти прем'єру-початківцю.

Якось після вистави Катерина та Олександр втекли на море. Там вони дуріли у воді, і молода жінка поцілувала свого друга. Після цього обом стало зрозуміло, що між ними новий етап стосунків.

«І одразу зрозуміла, що він не гей. Нам обом стало ясно, що це новий виток стосунків. Сашко, чоловік відповідальний, взяв паузу, а після повернення до Києва зателефонував мені, попросив приїхати й зізнався у коханні», — згадала балерина.

Катерина та Олександр повінчалися, але штампи у паспорті поки не поставили.

Вони виховують двох дітей: сина Тимура від минулих стосунків Кухар та доньку Анастасію. Стоянов неодноразово довів, що любить Катерину та дітей. У роботі він теж чудовий партнер.

Нагадаємо, прима Національної опери Катерина Кухар 18 січня відзначила день народження. З ювілеєм артистку привітали колеги, зіркові друзі та рідні. Особливий подарунок зробив чоловік Олександр Стоянов.

Фото Instagram/ekaterinakukhar_official

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