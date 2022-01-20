Майбутні зірки: Мадонна показала танці її дев'ятирічних названих двійнят

63-річна американська співачка Мадонна, яка нещодавно показала, як її дев'ятирічні двійнята Естер та Стелла катаються на лижах, опублікувала в Instagram відео танцю дівчаток у стилі фристайл.

Шанувальники попзірки відзначили, як впевнено рухаються її доньки, запропонувавши взяти їх у свою трупу танцівницями. «Майбутні зірки», «Принцеси, гідні своєї мами-королеви», — писали користувачі мережі.

Сестри Естер та Стелла народилися в Малаві та були удочерені Мадонною у 2017 році. Крім них у співачки є також двоє біологічних дітей — 25-річна Лурдес та 21-річний Рокко, а також ще двоє названих з Африки — 16-річні Девід та Мерсі, яких, на відміну від двійнят, не пов'язує кровна спорідненість.

Раніше «ФАКТИ» писали — У фривольній позі: Мадонна знялася, обійнявшись з новою дівчиною Каньє Веста.

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