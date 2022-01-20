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Шоу-бізнес

Розпався культовий український гурт: музиканти назвали причину

15:51 20 січня 2022
тартак

Український гурт «Тартак», заснований 1996 року, оголосив про свій розпад. Майже два роки музиканти виступали без засновника гурту Олександра Положинського, а тепер вирішили, що за 25 років існування «Тартак» свою місію виконав, і настав час для нових проектів.

«Ми, музиканти „Тартака“, сьогодні офіційно завершуємо свою роботу у складі групи. Дякуємо усім хто підтримував наші намагання втримати на ходу цю легендарну машину, але занадто багато перешкод ми зустріли на шляху», — оголосили учасники групи у соцмережах.

Музиканти сподіваються незабаром повідомити про свій новий проект. «Ми зараз плідно працюємо і вже не можемо дочекатись прем'єри першої, дебютної роботи», — кажуть артисти.

Нагадаємо, у лютому 2020 року Положинський оголосив, що не буде більше виступати з «Тартаком». Пояснювати причини музикант не став і попросив не ставити запитань на цю тему.

Фото tartak_ua/Instagram

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