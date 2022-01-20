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«Закоханість у 40 здавалася дивною»: Ярослава Гресь розповіла, що допомогло бабусі вистояти проти коронавірусу

20:57 20 січня 2022
ярослава гресь

Власниця піар-агентства та блогер Ярослава Гресь поділилася в соцмережах зворушливою історією кохання своєї бабусі Ернести та дідуся Бориса, які відзначають сапфірове весілля (45 років у шлюбі). Захворівши торік коронавірусом, літнє подружжя вистояло лише завдяки постійній підтримці один одного.

«Минулого року дідусь Боря захворів на ковід. Слідом злягла Ерочка. Якоїсь миті дідусь настільки знесилів, що перестав вставати з ліжка, за день і Ерочка вже ледве могла говорити. З'явилося страшне відчуття, що вони можуть просто згаснути на наших очах.

Але за тиждень дідусеві стало краще… І о, диво! Тут же почала одужувати Ерочка. Стан легень у неї був гірший, лікарі прописали дихальну гімнастику, і вона відповідально робила цілий комплекс вправ", — розповіла блогерка. «Борис без мене не зможе. Як я його залишу?«- наводить Ярослава слова бабусі.

Фото yaroslava.gres/Instagram

Пара одружилася у досить солідному, як на ті часи, віці. Ернесті було 40 років.

«У радянському суспільстві закоханість у 40 років здавалася, як мінімум, дивною. Взагалі, жити „для себе“ після 40 здавалося непристойним… 45 років разом були різними. Веселими, нудними, легкими, складними. Усякими. Як у будь-якої родини. Але головне те, що ці двоє людей сьогодні люблять одне одного навіть сильніше, ніж тоді. Прив'язані один до одного намертво такими канатами, що не розірвати нікому… Найкращий приклад того, що у 40 життя лише починається», — підсумувала Гресь.

Нагадаємо, раніше Ярослава Гресь розповіла, як заразилася ковідом, незважаючи на два щеплення та високий рівень антитіл.

Фото yaroslava. gres/Instagram

40

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