«Перший день спільного життя»: переможниця «Холостяка» відверто розповіла про стосунки із Заливаком (фото)

Анна Богдан, обраниця «Холостяка-11» Михайла Заливака, поділилася своїми фотоспогадами за місяці, що минули після закінчення проекту. Підписникам у Instagram Анна запропонувала цікаву гру: вони називають дату, а Богдан викладає найцікавіше фото за цей день. Фоловерів дуже зацікавило, як пройшов перший день пари після завершення проекту.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» Анна розповідала, що дуже незвично почувала себе, коли нарешті після фіналу вимкнулися всі камери. «Не вірилося, що ми з Михайлом тільки вдвох, ніхто за нами не спостерігає, можемо робити, що хочемо. Це таке забуте відчуття повної свободи», — згадувала вона.

Також підписників Анни цікавило, як пара провела жіночий день 8 березня. Блогер зізналася, що фото за цей день має, але всі вони з категорії «лише для дорослих».

Нагадаємо, Анна та Михайло повідомили, що планують весілля і навіть приготували особливий танець для урочистого дня.

Фото hannastorozhuk/Instagram

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