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Памела Андерсон подала на розлучення через рік після весілля — це був її шостий шлюб

8:24 21 січня 2022
Памела та Ден

Актриса та модель Памела Андерсон вшосте подала на розлучення. Як повідомляє видання Daily Mail, 54-річна секс-бомба розлучилася зі своїм 41-річним чоловіком Деном Хейхерстом. Вони прожили у шлюбі трохи більше як рік, одружившись напередодні Різдва 2020 року в Канаді. А познайомилися, коли Памела найняла Хейхерста, будівельника за професією, зробити ремонт у будинку, що належить їй, на канадському острові Ванкувер. Ден також вважався тоді охоронцем зірки.

Раніше зірку бачили в Малібу без обручки.

Актриса та модель раніше була одружена з рок-музикантами Томмі Лі (від якого у неї є двоє дорослих синів) та Кідом Роком, двічі виходила за продюсера Ріка Саломона. У січні 2020 року вона вийшла заміж за свого давнього шанувальника — продюсера Джона Пітерса. Проте вже через 12 днів після таємного весілля вони вирішили розлучитися та анулювали шлюб.

Раніше «ФАКТИ» писали — Памела Андерсон дуже вигідно продала свій будинок у Малібу.

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