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«Хтось пришиває, а я прибираю»: зірка «Кухні» Маша Горбань зробила чергову пластику

10:12 21 січня 2022
Марія Горбань

Зірка серіалу «Кухня» Марія Горбань, яка нещодавно народила другу дитину, знову лягла під ніж хірурга. Акторка вирішила вкотре зменшити груди. Каже, після других пологів вони збільшилися, що завдає дискомфорту. Цією новиною акторка поділилася в Інстаграм, опублікувавши фото з лікарні.

«Я вкотре зменшила груди. Хтось пришиває, а я все забираю. Так сталося, що від природи у мене великий розмір грудей і маленький об'єм — 70 Е. Дівчата мене зрозуміють. І з кожною вагітністю вони ставали ще більшими», — розповіла Горбань.

Нагадаємо, 5 серпня Марія народила сина Нілана в США. Через кілька місяців вона з дитиною повернулася до Росії.

З 2016 року Марія у стосунках з фотографом та оператором Кирилом Зоткіним. На початку 2021 року вони офіційно оформили шлюб.

Раніше Ірина Білик розповіла, скільки пластичних операцій зробила насправді.

Фото instagram.com/gorban_masha

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