«Як шкода цих велетнів»: відомого музиканта вразила загибель кита (фото)

Засновник гурту «Бі-2» Єгор (Льова) Бортник поділився у мережі фотографіями загиблого кита, зроблених у іспанській Естепоні.

«На берег в Естепоні викинуло кита, за кілька кілометрів від нас» , — написав музикант у Instagram .

У сторіз він виклав кілька відео, на яких показано, як за допомогою техніки величезну тушу кита витягували на берег із мілководдя. Кіт був настільки важкий, що трос ледь витримав його вагу.

У коментарях до цього посту фоловери музиканта ставили запитання про те, чи загинув кит. Це підтвердила дружина Бортника.

Раніше співачка Злата Огневич, яка вирушила відзначати день народження до Африки, розповіла про свої враження від Занзібара.

Фото зі сторінки Єгора Бортника в соціальних мережах

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