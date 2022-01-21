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Шоу-бізнес

Регіну Тодоренко запідозрили у другій вагітності

11:48 21 січня 2022
Регіна Тодоренко

Телеведучу і співачку Регіну Тодоренко, яка раніше розповіла про складне захворювання, запідозрили у другій вагітності. Користувачі мережі зауважили, що останнім часом зірка приховує свою фігуру під об'ємним одягом. Також з'явилася інформація у російських ЗМІ, що новиною про поповнення в сім'ї Регіна з чоловіком Владом Топаловим планували ексклюзивно поділитися з глянцевим журналом у березні.

Інтриги додала й письменниця Дар'я Мішина, яка допомагала Тодоренко готувати дитячу книгу.

«Спочатку планувалося, що твір вийде цієї весни — до старту нового сезону програми. Але при особистій зустрічі Регіна промовилася, що приводів для презентації насправді буде два. І мимохіть згадала, що до цього часу планує народити ще одну дитину», — сказала Дар'я kp.ru.

Сама Регіна новину про вагітність ігнорує. А ось її менеджер наголосила, що нічого не знає про вагітність.

«Ви кажете про народження другої дитини, а я навіть не знаю, що вона вагітна. Мабуть, до вас інформація доходить швидше», — наголосила представник Тодоренко.

Нагадаємо, поповнення очікується в сім'ї актора «Дизель Шоу» Олександра Бережка. Його дружина чекає на третю дитину.

Також «ФАКТИ» повідомляли, що переможець «Голосу країни» 19-річний Роман Сасанчин вперше став батьком.

Фото instagram.com/reginatodorenko

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