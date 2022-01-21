Азіза не хотіла виходити на сцену раніше за Талькова: у РФ заарештували вбивцю відомого співака

У Російській Федерації суд у Санкт-Петербурзі заочно заарештував Валерія Шляфмана, колишнього концертного директора співака Ігоря Талькова. Його звинувачують у вбивстві, яке сталося понад 30 років тому під час збірного концерту зірок у Петербурзі.

Про це пише EADaily.

Слідство вважає, що саме Шляфман того фатального вечора спустив курок, після чого Тальков отримав смертельне поранення. Крім того, екс-директор співака робив замах на життя Ігоря Малахова, охоронця співачки Азізи.

«Наразі була проведена ще одна експертиза, якої не вистачало, тому що в 1991 році таких не проводили. Це експертиза ДНК. Вона знову підтвердила винність Шляфмана», — повідомила Ірина Красильникова, довірена особа вдови Ігоря Талькова.

Тим часом Шляфман активно заважав слідству і спочатку намагався спрямувати його неправдивим слідом. Ще 1991 року, одразу після вбивства, він заявив, що Талькова вбив Малахов.

Реконструкція подій, що відбувалися на концерті, показала, що між Малаховим та Шляфманом виник конфлікт, який був пов'язаний із черговістю виступу співаків. Тоді вважалося, що пізніше виступає виконавець, тим це почесніше. Азіза не хотіла виходити на сцену раніше за Талькова, а на розбирання з ним вирушив Малахов.

Азиза и Тальков, vesti.ru

У результаті співак взяв активну участь у конфлікті та отримав кулю. Поранення було безумовно смертельним — врятувати Талькова було неможливо, куля потрапила йому прямо у серце.

За даними слідства, конфлікт через черговість виступу спровокував Малахов, проте Шляфман вирвав у нього зброю і вистрілив, у результаті смертельного поранення отримав Ігор Тальков.

Спочатку слідство йшло помилковим слідом і активно розглядало версію про причетність Малахова до вбивства. Відповідні свідчення дав Шляфман. Однак потім з'ясувалося, що все відбувалося зовсім не так. Але на той момент Шляфман вже був недосяжний для російського правосуддя — він утік до Ізраїлю. Наразі він продовжує жити на території цієї держави.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що коли літак, в якому летів Ігор Тальков, відмовив шасі, співак почав заспокоювати пасажирів: «не бійтеся, ви зі мною, а я в авіакатастрофі не загину. Мене вб'ють за великого скупчення народу, і вбивцю не знайдуть!».

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