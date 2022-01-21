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Вилікувати не змогли: Леоніда Куравльова відвезли до хоспісу

20:37 21 січня 2022
Леонід Куравльов

У народного артиста РФ Леоніда Куравльова, який напередодні Різдва потрапив до лікарні, лікарі діагностували цереброваскулярну хворобу чи ЦВБ.

Крім того, тест на СOVID-19 виявив позитивний результат .

Коли у Леоніда В'ячеславовича почалися помітні проблеми із диханням, його перевели до реанімації. Через два тижні наполегливого лікування пневмонію вдалося подолати, і, здавалося б, усі біди позаду.

Проте відразу після цього лікарі надали актору паліативний статус — такий отримують пацієнти зі смертельними захворюваннями, яким медперсонал може лише полегшити страждання.

У результаті Куравльова перевели до московського хоспісу імені Мільйонщикової, де про нього піклуватимуться лікарі паліативної допомоги. Туди зірку забрали діти. Як виявилося, артист страждає на іншу хворобу — і хоча точний діагноз не називається, мова, ймовірно, йде про онкологію.

Нагадаємо, зірка знаменитих радянських фільмів «Іван Васильович змінює професію» та «Афоня» з 2012 року вів затворницький спосіб життя — після того, як померла дружина Ніна Василівна. За словами друзів артиста, він так і не зміг змиритися зі смертю коханої жінки, разом із якою прожив понад 50 років. Куравлєв та його Ніна познайомилися ще під час навчання у школі і з того моменту не розлучалися.

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