Зібрали руку частинами: відомий російський співак опинився на операційному столі з важким переломом

Відомий російський співак, який минулого року перехворів на COVID-19 і який внесений до бази «Миротворець» через гастролі на окупованих РФ українських територіях, повідомив у Instagram, що зламав ліву руку.

«Закритий, осколковий перелом дистального епіфіза лівої променевої кістки зі зміщенням уламків, відрив шиловидного відростка ліктьової кістки лівого променево-зап'ясткового суглоба… ууфф! Уламки зіставлені, зафіксовані спицями, усунуто кутове зміщення», — написав він.

За його словами, він зламав руку 8 січня.

Як писали «ФАКТИ», раніше Олександр Буйнов розповів про свої стосунки з Аллою Пугачовою. Він спілкується з Пугачовою з 1974 року, коли вона стала солісткою колективу «Веселі хлопці».

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