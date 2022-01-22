Пріянка Чопра вперше стала матір'ю

Подруга Меган Маркл індійська актриса та модель Пріянка Чопра вперше стала мамою. Зірка та її чоловік скористалася послугами сурогатної матері.

«Ми щасливі розповісти вам, що завдяки сурогатній матері на світ з'явилася наша дитина, наш первісток. Ми просимо поважати наше особисте життя в такий особливий час», — таке повідомлення з'явилося в Instagram Чопри.

Стать дитини та її ім'я Пріянка Чопра та її чоловік Нік Джонас залишили поки що в таємниці.

Нагадаємо, що Пріянка Чопра та Нік Джонас стали чоловіком та дружиною у грудні 2018 року, а їхні весільні святкування тривали цілий місяць згідно з індійськими традиціями. Потім продовжилися у США.

Нік Джонас — колишній учасник гурту Jonas Brothers, у складі якого він виступав разом зі своїми братами Джо та Кевіном Джонасами.

Дитина народилася 16 січня, раніше терміну, на 27-му тижні в лікарні у Південній Каліфорнії. Там вона залишатиметься поки не стане достатньо здоровою, щоб повернутися додому зі своїми батьками, пише Daily Mail.

Фото Instagram/priyankachopra

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