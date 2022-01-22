28.16 / 28.39 31.84 / 32.22
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Де капелюшок купували?»: Квіткова блиснула «солоним тілом» на Сейшелах

21:17 22 січня 2022
Квіткова

Дружина колишнього «Холостяка» Микити Добриніна Даша Квіткова після пластики відпочиває на Сейшельських островах. В Instagram молода мама показала фото з готелю «Хілтон».

«Солоне тіло, кучеряве волосся й засмага it's our vacation», — написала Даша.

Вона сидить на терасі, прикрившись простирадлом. З одягу на Даші тільки солом'яний капелюх з величезними полями.

Фанати блогерки прийшли у захват від знімку. Вони відзначили красу Квіткової, не залишили без уваги й капелюх. Пишуть, що це чудовий аксесуар та цікавляться, де Даша купувала такий розкішний головний убір.

Відомо, що на Сейшели Даша та Микита взяли з собою маленького сина. У хлопчика ріжуться зубки, він вередує. Дитина постійно вимагає уваги, тому подружжю доводиться часто відмовляти собі у відпочинку. Разом з ними відпочиває мама Микити. Тому іноді викупатися в океані молоді батьки все ж таки можуть.

Нагадаємо, у серпні блогерка Даша Квіткова та телеведучий Микита Добринін відзначили першу річницю весілля. Пара виховує сина Лева. Допомагають батькам няня та бабуся.

Фото Instagram/kvittkova

143

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пиріжки

Ці пиріжки виходять у всіх: дуже простий рецепт ситної та оригінальної закуски

І ні грама борошна: рецепт шаленого торта, який готується в мікрохвильовій печі всього за три хвилини

І ні грама борошна: рецепт шаленого торта, який готується у мікрохвильовій печі всього за три хвилини

Принц Ендрю

Принц Ендрю змушував покоївку розсаджувати 72 своїх плюшевих ведмедиків за спеціальною схемою — і кричав у разі помилки

Кендалл Дженнер

Найбільш високооплачувана модель у світі знялася у мінібікіні та у хутряних чоботях на снігу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.