«Де капелюшок купували?»: Квіткова блиснула «солоним тілом» на Сейшелах

Дружина колишнього «Холостяка» Микити Добриніна Даша Квіткова після пластики відпочиває на Сейшельських островах. В Instagram молода мама показала фото з готелю «Хілтон».

«Солоне тіло, кучеряве волосся й засмага it's our vacation», — написала Даша.

Вона сидить на терасі, прикрившись простирадлом. З одягу на Даші тільки солом'яний капелюх з величезними полями.

Фанати блогерки прийшли у захват від знімку. Вони відзначили красу Квіткової, не залишили без уваги й капелюх. Пишуть, що це чудовий аксесуар та цікавляться, де Даша купувала такий розкішний головний убір.

Відомо, що на Сейшели Даша та Микита взяли з собою маленького сина. У хлопчика ріжуться зубки, він вередує. Дитина постійно вимагає уваги, тому подружжю доводиться часто відмовляти собі у відпочинку. Разом з ними відпочиває мама Микити. Тому іноді викупатися в океані молоді батьки все ж таки можуть.

Нагадаємо, у серпні блогерка Даша Квіткова та телеведучий Микита Добринін відзначили першу річницю весілля. Пара виховує сина Лева. Допомагають батькам няня та бабуся.

Фото Instagram/kvittkova

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